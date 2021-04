Il Puglia Outlet Village di Molfetta set per il film internazionale "Dakota"

La Puglia continua a essere un importante punto di riferimento per la realizzazione di pellicole di successo (solo per ultimi, "La vita davanti a sé", girato a Bari con Sophia Loren, Golden Globe per la colonna sonora di Laura Pausini, e la serie tv andata in onda in prima serata su Rai1, Lolita Lobosco).In questo contesto, Puglia Village, dopo le tante richieste come set per film, spot tv e video musicali, ha scelto un film di livello internazionale come Dakota, (info in allegato), del regista californiano Kirk Harris, con una giornata intera di riprese previste per il 12 aprile nella Land of Fashion di Molfetta. L'organizzazione è della casa di produzione internazionale, Iervolino Entertainment con sede a Roma, al suo quarto progetto in Puglia, con già alle spalle una delle cinque Major mondiali, che ha acquisito i diritti di distribuzione worldwide.Nel film, del genere avventura per ragazzi, spicca l'attrice australiana Abbie Cornish, già protagonista nelle produzioni americane Robocop, Limitless e nella serie tv Jack Ryan del 2018, insieme a William Baldwin, della prodigiosa famiglia di attori Baldwin, recentemente premiato come miglior attore al Vegas Movie Awards per la sua interpretazione nel film "Talk", e Patrick Muldoon, eclettico californiano di origini irlandesi, divenuto famoso per il ruolo di Richard Hart nel famoso serial Melrose Place, che gli ha aperto una carriera a livello internazionale di tutto rispetto. A questi si aggiunge la star canadese, Tim Rozon, e la giovanissima stella undicenne Lola Sultan, vera protagonista di Dakota, già apparsa in sette film con i più grandi di Hollywood e considerata dalla critica uno dei più interessanti giovani talenti al mondo.Così la Center Manager di Puglia Village, Annalisa Evangelista: "Abbiamo un accordo con la Iervolino Entertainment S.p.a. per utilizzare una parte della nostra struttura come location di film come Dakota. Credo sia importante per noi far vivere il Village anche in altri modi, dimostrando ancora una volta l'attenzione verso il mondo della cultura che abbiamo sempre ricercato con tanti altri progetti. In un momento difficile come questo che stiamo affrontando e che speriamo finisca al più presto, abbiamo colto l'occasione di questa collaborazione con una delle realtà italiane di produzione più rilevanti, con contatti con le cinque major per la distribuzione worldwide dei propri film".La Iervolino EntertainmentIervolino Entertainment S.p.a. (IE) è una global production company fondata da Andrea Iervolino attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi tra cui film, TV-show, web series e molto altro. Specializzata in cinema Made in Italy per il mercato internazionale, IE lavora sulla base del modello di business utilizzato dalle principali major hollywoodiane, e può vantare rapporti con partners internazionali di primario standing che, oltre a garantire ricavi provenienti dalla cessione delle licenze, consentono lo sfruttamento perpetuo di nuove ed esistenti intellectual properties per la produzione di contenuti esclusivi tramite diritti di remake, sequel e altri prodotti derivanti dal web. Dal 2019 Iervolino Entertainment ha impostato la sua produzione principalmente sulle web series animate in formato short content per dispositivi mobile, con episodi da 5 minuti l'uno, aprendo una nuova finestra sul mondo dell'entertainment e una visione avanguardista sul futuro della fruizione dei contenuti. La Società opera anche attraverso società controllate come Arte Video per la post produzione e Red Carpet per la divisione "celebrity management". Quotata al mercato AIM Italia di Borsa Italiana ad agosto 2019, nel 2020 Iervolino Entertainment ha registrato ricavi consolidati pari a €120,7 milioni, un EBIT pari a € 22,7 milioni e un risultato netto pari a Euro 19,5 milioni. www.iervolinoentertainment.it