Il restauro della fontana di piazza Garibaldi: ma l'acqua e la pala dove sono?

Proclami, annunci e feste, ma ci sarebbe qualcosa che non va, che manca, sollevato dallo storico Andrea Moselli, guida turistica tranese; e in un post su Facebook aperto quelle mancanze le sottolinea e ne chiede la ragione. Il dibattito sul social si è aperto con chi ritiene che ricostruire qualcosa di sottratto creerebbe un posticcio, altri che non sarebbe la prima volta che i restauri integrano parti mancanti; quanto all'acqua , mancando, è evidente che si privi la fontana della sua ragione di essere. Può bastare ai tranesi che la ricordano l'aver sostituito la denominazione "Fontana" a quella di "monumento lapideo"? Il dibattito è aperto e pubblichiamo non solo il post di Moselli integralmente ma anche la ricostruzione grafica di Lino Albanese con l'acqua che scorre e che si domanda : "Ma la parte più bella dov'è?"."Considerando che si trattava di un restauro, si aspettavano che la fontana tornasse nella sua completezza, così come l'aveva concepita lo scultore Antonio Bassi, e non solo come un semplice monumento. Tuttavia, l'acqua non è tornata. Continueremo a fare a meno di una fontana artistica, come spesso siamo costretti a fare a meno di tante altre cose. C'è, però, un dettaglio che proprio non riesco a concepire: la struttura non è integra. Manca una pala, persa presumibilmente tra il 2009 e il 2010. Possibile vederla oltre che nelle foto storiche anche semplicemente su Google maps.. Non so se all'epoca la notizia fosse passata inosservata o meno, ma è evidente che la pala fosse presente e oggi non lo è più. Com'è possibile? Per quale motivo non è stata realizzata una nuova pala? Questa possibilità è stata valutata oppure no? Mi piacerebbe ricevere una risposta in merito.