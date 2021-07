"Il segreto di Mr. Willer" stasera in piazza Longobardi

Mercoledì 7 luglio, alle ore 18.30, a Trani, in piazza Longobardi, la Biblioteca di Babele presenta "Il segreto di Mr Willer", un giallo di Chicca Maralfa. Dialoga con l'autrice la giornalista Lucia De MariIl nome d'arte, Mr Willer, mutuato dal grande eroe dei fumetti. Il successo, da milioni di follower su Twitch, la piattaforma internet che trasmette video in diretta, tra le prime al mondo per volume di dati trasmessi. Una vita spregiudicata e piena di zone d'ombra."Il segreto di Mr Willer" è l'intrigante romanzo giallo della giornalista e scrittrice pugliese Chicca Maralfa (2021, Edizioni Les Flaneurs) che ha per protagonista un combattivo streamer di successo. Maralfa è alla sua seconda opera letteraria: la prima "Festa al trullo" (2019, Edizioni Les Flaneurs) era una commedia nera dedicata al grande boom della Puglia turistica.La presentazione de "Il segreto di Mr Willer", organizzata dalla Biblioteca di Babele, si svolgerà mercoledì 7 luglio a Trani alle 18:30 in piazza Campo dei Longobardi. Dialogherà con l'autrice la giornalista Lucia De Mari.L'incontro ha il patrocinio dell'Amministrazione comunale di Trani. Non è una notte qualunque a Milano quella in cui il pubblico ministero Roberto Natali si troverà a indagare su un gravissimo fatto di cronaca che coinvolgerà il famosissimo streamer. Sarà un caso complesso e ricco di colpi di scena - in un clima torbido da hard boiled americano - che getterà scompiglio nell'esistenza dello stesso sostituto procuratore.Chicca Maralfa è nata e vive a Bari. Giornalista professionista, è responsabile dell'ufficio stampa di Unioncamere Puglia. Appassionata di musica indipendente e rock d'autore, ha collaborato per La Gazzetta del Mezzogiorno, Ciao 2001 e Music, Antenna Sud e Rete 4. Esordisce in narrativa nel 2018 con il racconto "L'amore non è un luogo comune", partecipando alla raccolta "L'amore non si interpreta" (L'Erudita). Nell'ottobre del 2018 pubblica la black comedy "Festa al trullo" (Les Flaneurs Edizioni) che diventa una best practice di lancio editoriale sul web e i social.