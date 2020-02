Il tranese Raffaele Tedeschi tra i dieci migliori manager del Centro-Sud Italia

C'è anche un 42enne tranese, Raffaele Tedeschi, tra le dieci eccellenze del Centro-Sud Italia premiate da Federmanager, nell'ambito del premio "Giovane Manager 2019". La tappa romana del premio Giovane Manager 2019, contest lanciato dal Gruppo giovani dell'associazione, ha premiato le eccellenze professionali under 44. L'iniziativa, alla sua terza edizione, è realizzata in collaborazione con Hays Italia, una delle maggiori società di excutive search, che supporta la fase di selezione.Nell'elenco dei dieci migliori manager c'è per l'appunto anche il tranese Raffaele che come professione è un "supply chain manager" (tradotto: responsabile della catena di fornitura) dell'azienda Sitael appartenente alla holding Angel, un gruppo leader nel settore dei trasporti e aerospaziale composto da società sinergiche di alta tecnologia con oltre 1000 dipendenti altamente qualificati.«I manager premiati sono la prova del talento e delle competenze che i giovani portano nelle nostre aziende», ha detto il presidente Federmanager Stefano Cuzzilla. «Donne e uomini che rappresentano una grande ricchezza per il nostro Paese e che in Federmanager possono trovare opportunità e riconoscimenti».