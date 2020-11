Illuminato anche il parco di via Grecia, il più piccolo dei tre

Social Video 2 minuti Parco di via Grecia

Sono in via di ultimazione anche i lavori del terzo nuovo parco della città di Trani, dopo quello di via delle Tufare e quello compreso tra via Andria e via Giacchetti: si tratta del parco in via Grecia che nello scorso fine settimana è stato illuminato. A darne notizia il sindaco Bottaro: «Da questo fine settimana è illuminato anche il terzo parco in fase di ultimazione, quello di via Grecia, il più piccolo ma non per questo meno importante. Al contrario rappresenta il fiore all'occhiello di un'area completamente trasformata negli ultimi anni con il recupero di progettualità e finanziamenti persi in passato. Tutti e tre i parchi stanno per essere completati ma potremo goderne soltanto al termine dell'emergenza».Il secondo parco, compreso tra via Andria e via Giacchetti, comprende un'area di di 6625 metri quadrati. «Anche in questo caso - aveva dichiarato nei giorni scorsi il sindaco - sono già ben definiti gli spazi per le attività tra cui il percorso di viabilità per aiutare i più piccoli a conoscere le regole del codice della strada e gli ambienti (interni ed esterni) per favorire momenti di didattica e di apprendimento. Un altro capolavoro».