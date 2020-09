Impatto fra due auto fra corso Vittorio Emanuele e via Maraldo

Ancora teatro di un incidente stradale l'incrocio fra corso Vittorio Emanuele e via Maraldo: questo pomeriggio, intorno alle 15, si è infatti verificato l'impatto fra due auto probabilmente per una mancata precedenza. Oltre ai danni alle vetture, è stato necessario l'intervento del 118 per stabilizzare una donna che era a bordo di una delle due auto coinvolte nell'incidente.Non è la prima volta che quell'incrocio è teatro di scene del genere: spesso, soprattutto chi non conosce la zona, uscendo dal centro storico ci si ritrova al centro di un incrocio pericoloso quasi senza accorgersene: sarebbe forse necessario un segnale di incrocio pericoloso su via Maraldo.