In arrivo a Trani da Pompei l'icona "Maria Madre della Speranza e delle Confraternite”

", è un progetto ideato e fortemente voluto da alcune Confraternite del Coordinamento campano della Confederazione per perseverare e proseguire nel processo di crescita spirituale e giungere alla celebrazione del Giubileo 2025 consapevoli che la nostra unica salvezza è nel Signore.L'icona, partita il 3 giugno 2023 da Pompei, sosterà in ciascuna regione per un mese circa ed ogni Confraternita coinvolta la ospiterà per due/tre giorni durante i quali, a cura delle Confraternite del territorio, saranno organizzati eventi di preghiera e fratellanza.Alle 18 Recita del S. Rosario e consegna dell'Icona alla Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.Al prezioso momento di preghiera, organizzato dall'ufficio delle Confraternite in collaborazione con il Coordinamento Regionale della Confederazione delle Confraternite delle diocesi d'Italia, sono invitati a partecipare tutti i confratelli e le consorelle dei sodalizi dell'Arcidiocesi.Il pellegrinaggio dell'icona è iniziato il 3 giugno 2023 dal Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei nell'ambito del progetto "Camminando s'apre il cammino", promosso dalla Confederazione delle Confraternite delle diocesi d'Italia in preparazione al Giubileo del 2025.L'icona continuerà a essere ospitata nelle chiese italiane fino al mese di maggio 2025, quando, durante le celebrazioni per il Giubileo delle confraternite, la stessa verrà portata a Roma.Il Tribunale della Penitenzieria Apostolica ha concesso e impartito l'indulgenza plenaria lucrabile dai fedeli che pregheranno dinanzi questa icona, alle consuete condizioni: confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.Tutte le riflessioni verbalizzate e le preghiere scaturite dal passaggio dell'icona saranno raccolte in un libro dove saranno riportate e saranno presentate, sintetizzate, al Papa in occasione dell'evento conclusivo nel corso dell'Anno Santo. Esse saranno, tuttavia, attentamente analizzate dalla Confederazione per essere da spunto per iniziative future.In tale occasione ci sarà una raccolta di fondi da destinare alle opere di carità del Santo Padre Papa Francesco. I fondi raccolti saranno versati direttamente dalla Diocesi ospitante sul fondo destinato alle opere di carità del Santo Padre.