In fiamme la villa dell'ex comandante della Polizia Locale di Trani

Più punti dati alle fiamme e segni d'effrazione che hanno subito fatto pensare ad un'intrusione. A Molfetta, un rogo, ha colpito la villa di, già al comando, per 5 anni, dellae segretario amministrativo dellaI fatti risalgono a sabato sera. Mancava un quarto d'ora alle ore 22.00 quando, all'improvviso, dall'immobile su due livelli dell'uomo, sulla strada provinciale 56 per Ruvo di Puglia, si è innalzata una coltre nera di fumo. In quell'abitazione, di proprietà dell'ex comandante, in carica dal 2000 al 2005 - ha ricoperto anche il ruolo di dirigente della darsena comunale - e al timone dell'associazione, pilastro della solidarietà locale nata nel 2017, non c'era nessuno.Per arginare un fronte di fuoco attivo in più punti, dunque, è stato necessario l'arrivo deidelcittadino che hanno domato il rogo: i danni, grazie al tempestivo intervento del personale del, sono stati ridotti alle suppellettili e al balcone. I caschi rossi, ultimate le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, nel successivo sopralluogo - le operazioni sono terminate all'01.30 -, hanno anche riscontratoLe indagini sono in capo aidella: è molto difficile ipotizzare che possa essersi trattato di un cortocircuito, considerata la presenza di. Come al solito, ma l'attività investigativa è coperta dal più stretto riserbo, c'è il sospetto che possa essersi trattato di un episodio doloso.