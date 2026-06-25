I Vigili del Fuoco
I Vigili del Fuoco
Cronaca

In fiamme la villa dell'ex comandante della Polizia Locale di Trani

L'episodio alla periferia di Molfetta: Mauro Leonardo De Pinto ha ricoperto l'incarico di dirigente cittadino dal 2000 al 2005

Trani - giovedì 25 giugno 2026 5.58
Più punti dati alle fiamme e segni d'effrazione che hanno subito fatto pensare ad un'intrusione. A Molfetta, un rogo, ha colpito la villa di Mauro Leonardo De Pinto, già al comando, per 5 anni, della Polizia Locale e segretario amministrativo della Associazione Nazionale Comandanti e Ufficiali dei corpi di Polizia Municipale.

I fatti risalgono a sabato sera. Mancava un quarto d'ora alle ore 22.00 quando, all'improvviso, dall'immobile su due livelli dell'uomo, sulla strada provinciale 56 per Ruvo di Puglia, si è innalzata una coltre nera di fumo. In quell'abitazione, di proprietà dell'ex comandante, in carica dal 2000 al 2005 - ha ricoperto anche il ruolo di dirigente della darsena comunale - e al timone dell'associazione Regaliamoci un Sorriso OdV, pilastro della solidarietà locale nata nel 2017, non c'era nessuno.

Per arginare un fronte di fuoco attivo in più punti, dunque, è stato necessario l'arrivo dei Vigili del Fuoco del Distaccamento cittadino che hanno domato il rogo: i danni, grazie al tempestivo intervento del personale del 115, sono stati ridotti alle suppellettili e al balcone. I caschi rossi, ultimate le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, nel successivo sopralluogo - le operazioni sono terminate all'01.30 -, hanno anche riscontrato alcuni segni d'effrazione e una porta rotta.

Le indagini sono in capo ai Carabinieri della locale Compagnia: è molto difficile ipotizzare che possa essersi trattato di un cortocircuito, considerata la presenza di più punti d'innesco. Come al solito, ma l'attività investigativa è coperta dal più stretto riserbo, c'è il sospetto che possa essersi trattato di un episodio doloso.
  • Mauro Leonardo De Pinto
Depuratore di Trani, sopralluogo dell’assessore Ciliento: in arrivo interventi contro i cattivi odori
24 giugno 2026 Depuratore di Trani, sopralluogo dell’assessore Ciliento: in arrivo interventi contro i cattivi odori
Battiti Live 2026, stasera la prima registrazione: scaletta top secret
24 giugno 2026 Battiti Live 2026, stasera la prima registrazione: scaletta top secret
Battiti Live, Ilary Blasi mostra Trani dal palco
24 giugno 2026 Battiti Live, Ilary Blasi mostra Trani dal palco
Tutte le ordinanze per Battiti Live 2026 | Trani si "blinda " per lo show, scattano i divieti e le chiusure straordinarie
24 giugno 2026 Tutte le ordinanze per Battiti Live 2026 | Trani si "blinda" per lo show, scattano i divieti e le chiusure straordinarie
Se l'Intelligenza Artificiale riscopre il Classico: a Palazzo Beltrani la tappa conclusiva di "Contaminazioni "
24 giugno 2026 Se l'Intelligenza Artificiale riscopre il Classico: a Palazzo Beltrani la tappa conclusiva di "Contaminazioni"
Il solstizio d’estate accende Palazzo Beltrani: il Dino Massa Quartet inaugura “Jazz a Corte” tra contaminazione e memoria
24 giugno 2026 Il solstizio d’estate accende Palazzo Beltrani: il Dino Massa Quartet inaugura “Jazz a Corte” tra contaminazione e memoria
Frà Diego Álvarez | Trani lo riscopre nel nuovo libro di Maurizio Di Reda
24 giugno 2026 Frà Diego Álvarez | Trani lo riscopre nel nuovo libro di Maurizio Di Reda
Trani, via libera alla manutenzione delle strade in basolato nel centro abitato: approvato l'8° stralcio
24 giugno 2026 Trani, via libera alla manutenzione delle strade in basolato nel centro abitato: approvato l'8° stralcio
Trani, bollino arancione fino a domenica: caldo e afa persistono. Al via il Piano Emergenza Caldo 2026
24 giugno 2026 Trani, bollino arancione fino a domenica: caldo e afa persistono. Al via il Piano Emergenza Caldo 2026
Sicurezza e turismo a Trani: scatta il piano d’estate, assunti quattro nuovi agenti di Polizia Locale
24 giugno 2026 Sicurezza e turismo a Trani: scatta il piano d’estate, assunti quattro nuovi agenti di Polizia Locale
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.