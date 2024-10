Inaugurata la nuova segreteria politica di Raimondo Lima, sarà anche sede provinciale Asi

"Ho inaugurato la mia nuova segreteria politica che fungerà anche da sede provinciale ASI (Associazioni sportive e sociali italiane, ente di promozione sportiva e sociale, che rappresento nella BAT da 17 anni ) . Una gran bella serata che porterò nel cuore.Ringrazio in primis la mia ragazza, la mia famiglia e gli Amici che sono sempre al mio fianco.Ringrazio in particolare per la presenza gli Amici di sempre di ASI e di FRATELLI D'ITALIA che non hanno fatto mancare neanche oggi la loro presenza e che hanno dato lustro alla serata : Umberto Candela (direttore tecnico ASI) ; il senatore Filippo Melchiorre ; l'onorevole Giandonato La Salandra ; l'Europarlamentare Michele Picaro ; la consigliera regionale Tonia Spina.Ringrazio gli amici del partito locale, provinciale e altresì quelli della coalizione perché non era scontata la loro presenza.Infine ma non per importanza un caro ringraziamento all'Amico Don Michele Torre per aver benedetto la nuova sede, cosa a cui tenevo particolarmente".(Fotografie Francesco Zecchillo)