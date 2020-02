Incendio in un appartamento in via Stendardi: evacuato l'edifico

Un incendio è divampato questo pomeriggio in un attico in via Stendardi. Il rogo, probabilmente causato da un corto circuito, ha preso vita dalla cappa del piano di cottura: nel giro di pochi minuti l'intero appartamento si è riempito di fumo. I primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti della Polizia di Stato che hanno dapprima fatto evacuare l'edificio e poi spento l'incendio con mezzi di fortuna. Fortunatamente non ci sono stati feriti. A domare completamente le fiamme e mettere in sicurezza l'appartamento ci hanno pensato i vigili del fuoco, accorsi sul posto in un secondo momento.