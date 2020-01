Incendio in via Cilea, il sindaco denuncia pubblicamente l'autore del gesto

In via Cilea un signore ha pensato bene di dar fuoco alla radice di un albero. Per fortuna proprio in quella zona stava operando la Polizia Locale in borghese, nell'ambito dell'attività di controllo dei conferimenti di rifiuti fuori orario.Le nostre agenti (davvero brave) sono subito intervenute, provvedendo a spegnere l'incendio prima che potesse arrecare seri pericoli e identificando il responsabile di questo folle gesto. Nell'ambito dell'attività di controllo in borghese, sono stati elevati 9 verbali nei confronti di altrettanti cittadini che stavano conferendo rifiuti fuori dagli orari previsti dall'ordinanza sindacale. Continueremo i controlli in maniera sistematica, a maggior ragione adesso che abbiamo più personale a disposizione del Comando.