Incidente all'incrocio tra via Malcangi e corso Imbriani: auto finiscono sul marciapiede

Un incidente si è verificato nella mattina di venerdì 16 ottobre, intorno alle ore 8.30, all'incrocio tra via Malcangi e corso Imbriani. Coinvolte due auto, una Matiz e una Toyota Yaris, che nell'impatto sono finite sul marciapiede, fortunatamente non coinvolgendo alcun passante.Il traffico è stato completamente bloccato in via Imbriani, nel tratto compreso tra via Malcangi e corso Vittorio Emanuele. Sul posto la Polizia locale per i rilievi del caso.