Incidente sul lavoro a Trani, Ugl: «Ennesima e tragica morte che si poteva evitare»

Il commento del segretario Giuseppe Sanzò all'indomani dell'episodio in via Don Uva

L'Ugl esprime il suo cordoglio alla famiglia dell'uomo di 60 anni che ha perso la vita a Trani. Un'ennesima e tragica morte sul lavoro che si poteva e si doveva evitare. E' inaccettabile continuare a morire sul posto di lavoro con questa facilità agghiacciante.Un ennesimo brutto incidente che deve far riflettere su quanto la sicurezza per i nostri lavoratori sia sempre più precaria. La strage dei lavoratori non accenna ad arrestarsi gli incidenti sul lavoro continuano ad aumentare. Sono necessari più controlli e una formazione adeguata, soprattutto nei settori soggetti ad un rischio maggiore. L'Ugl è in tour con 'Lavorare per Vivere' per sensibilizzare l'opinione pubblica sul triste fenomeno. Fermiamo questa strage!