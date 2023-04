Info point comunale chiuso: le precisazioni da parte di chi l'ha gestito per sette anni

Un rumore silenziosissimo quello del l'Infopoint turistico chiuso in questo fine settimana di festa, ma già durante i flussi provenienti soprattutto dall'estero con l'apparire della primavera. Chiudere un operato - nelle more del bando annunciato a mezzo stampa e non ai diretti interessati - a un servizio comunale che ha svolto il suo ruolo in modo sempre professionale e disponibile- ci si chiede se sia stato davvero più opportuno in una città come Trani.Da gennaio ad oggi sono giunte alla Pro Loco oltre duecento telefonate di richiesta di assistenza turistica che continua a essere elargita con disponibilità quanto alle indicazioni sui percorsi; ovviamente la richiesta di materiale informativo per visitare la città (piantine e brochure, oltretutto materiale appositamente creato da Puglia Promozione) diventa cosa non risolvibile.Quasi imbarazzanti le telefonate di turisti che, all'esterno del portone, chiedevano anche ieri notizie circa l'orario di apertura. Le reazioni di indignazione rispetto alla notizia di un servizio non disponibile ovviamente costituiscono motivo di profonda amarezza per chi ha fornito per sette anni servizio di accoglienza e assistenza a un turismo sempre crescente, in quanto unico vero servizio turistico Comunale disponibile.Sulla pagina Facebook è stato pubblicato questo comunicato che riportiamo e pubblichiamo integralmente.L'infopoint comunale è chiuso da gennaio.Ci sembra giusto precisare alcuni punti.Un servizio pubblico interrotto a nostro avviso senza un valido motivo.Le nostre richieste di riottenere la linea WIFI sospesa ad agosto 2022 e le pulizie degli uffici sospese da aprile 2022, forse sono state troppo pressanti per cui, alla vigilia del ripristino di questi fondamentali supporti (gennaio 2023 gestito a totale nostro carico), con una telefonata vaga del tipo " le faremo sapere" l'ufficio Comunale (perché di questo si tratta) è stato chiuso.Gestiamo l'info point da 7 ( 365 giorni l'anno, per 36 ore settimanali) anni riteniamo in modo corretto e professionale, siamo cresciuti professionalmente, lo abbiamo custodito e arredato, innovato, abbiamo reperito il materiale informativo, portato avanti 5 potenziamenti, siamo divenuti punto di riferimento per altri info point della Bat (incaricati di consegnare materiale dalla Regione)Ci sono stati periodi di chiusura anche lunghi.Ma quantomeno erano chiari i motivi.Ora, come successo per La Gabbia - Playground Trani, le motivazioni non sono chiare.Consideriamo gli avvicendamenti costruttivi e fisiologici, ma riteniamo importante la programmazione: si conclude un ciclo e ne inizia un altro. Chiudere in attesa di cose che verranno, soprattutto per un servizio fondamentale come l'accoglienza turistica, espone la Città a critiche (che riceviamo numerose al nostro numero) e annulla tutto il lavoro fatto in questi anni.Non conosciamo le logiche per le quali l'amministrazione decida in un senso o nell'altro.Ma la Città sta pagando in termini di immagine.Come si possa pensare di togliere la linea internet ad un info point, è un altro aspetto inquietante della vicenda: turisti ACCOMPAGNATI fuori dall'ufficio per dare indicazioni su percorsi ed eventi, con smartphone degli operatori che dovevano giustificarsi sulla mancanza della linea. Non parliamo delle pulizie di un ufficio comunale, sospese e lasciate a nostro carico.La considerazione finale è che 2 servizi gestiti dalla Pro Turenum Pro Loco Trani da anni sono stati "risolti" in poco tempo, quasi in contemporanea.Peccato per noi, ma peccato soprattutto per la Città.Ricordiamo che l'info Point Turistico Comunale è ufficialmente riconosciuto dalla Regione e nessun'altra struttura può sopperire questa mancanza in modo ufficiale. Cosa che inevitabilmente taglierà fuori la nostra città da finanziamenti mirati al potenziamento, dalla consegna di materiale di informazione regionale e da tutti i vantaggi riservati a questa tipologia di ufficio.Inutile dire che apprendiamo della decisione ufficiale di un bando leggendo l'articolo...