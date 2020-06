All'infopoint di piazza Trieste il primo turista dopo il lungo periodo di lockdown

Si potrebbe dire che non abbia scelto il weekend giusto, vista l'incessante pioggia della giornata di ieri, ma l'emozione di rivedere una delle sue città del cuore lo ha sicuramente ripagato. All'infopoint di piazza Trieste si è affacciato il primo turista dopo il lungo periodo di lockdown. È arrivato a Trani da Ancona con sua moglie e, armato di mascherina, si è recato all'infopoint per ottenere mappa e consigli utili per visitare la città.Il turista è tornato a Trani per la seconda volta perché, come ha dichiarato lui stesso, la prima volta era stato amore a prima vista. Per lui, con Otranto, si tratta del posto «più incantevole della Puglia». Torna ad animarsi, così, turista dopo turista, l'infopoint di piazza Trieste. Un piccolo, grande, segnale di ripresa del turismo locale.