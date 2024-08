Info point locali: da punti informazione a “punti morti”

Deidella città, gli "", se ne èe in diversi modi: talvolta, talvolta. Purtroppo nella condizione attuale, le prime hanno "" le seconde.Necessario ripercorrere brevemente leche hannosituato ine ildiIl primo, che funell'ormai lontano, è stato poinelda parte dellachesi èsu. Tuttavia tale "regime di proroga" si è risolto nella chiusura che ancora oggi persiste.Se pur si era "" di unaper l'affidamento del punto informazioni, talenon si sarebbePer quel che riguarda ilche la sua "" potesse iniziare con l'apertura del, ribaltaperò in un "", con lachebelIl chiosco era stato completamente ripristinato grazie ai finanziamenti regionali previsti dal secondo bando DUC. Partendo da una, venne così, se pur con obiettivi non principalmente turistici quanto di informazione per i commercianti e gli imprenditori locali sui servizi dedicati alle imprese.Tuttavia, ci si ritrova nuovamentealcunall'attivo, tra l'altro per tutta la durata della stagione estiva.Il ripercorrere le vicende è utile a creare un'idea nonché a diffondere informazioni, ma la soluzione?Il mondo va certamente avanti e l'online la fa da padrone su molti aspetti, tra cui le informazioni come quelle turistiche, ma il contatto umano e la chiarezza che si può avere tramite un'interazione tra individui merita davvero un ruolo così marginale? Oltre alche dovrebbe andare ae visitatori più, che magariun, ma soprattutto la speranza è che, chi di dovere, si adoperi per ile che certo in una città turistica non potrebbero mai mancare. Magari con l'aggiunta e la creazione di altri punti informazione vicini a zone di arrivo dei turisti, esempio potrebbe essere Piazza Gradenigo.