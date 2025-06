Trani sotto i riflettori: l'urgenza di Infopoint Turistici funzionanti per la destagionalizzazione

consigliere comunale e capogruppo della lista "Prima di Tutto Trani", interviene sulla questione Infopoint Turistici a Trani. La notizia apparsa sui giornali locali che racconta la vicenda di due turisti tedeschi che pare abbiano scambiato l'ufficio di Amiu S.p.a. per un punto di informazione turistica fotografa una triste realtà, la nostra, nella quale si propone una città a trazione turistica ma che, ad oggi, manca di servizi fondamentali.Il riferimento è all'Infopoint turistico, da sempre punto di accesso per visitatori e turisti (ma anche per i cittadini tranesi stessi che siano curiosi di conoscere le iniziative promosse sul territorio), rimasti orfani di un servizio che funziona a corrente alternata: puntualmente riapre in corrispondenza delle festività e sopisce per tutto il resto dell'anno. Una città come Trani dovrebbe e deve puntare fortemente sulla destagionalizzazione del turismo e accogliere al meglio i turisti tutto l'anno.L'amministrazione comunale ha l'obbligo e il dovere di impegnarsi a garantire, perlomeno, i servizi minimi utili: in questo momento storico nel quale la città gode di particolare potere attrattivo, non è necessario inventare strategie turistiche complesse o articolate (che comunque sarebbero necessarie per favorire un turismo diverso e più variegato), basterebbe far funzionare almeno le risorse che sono presenti sul territorio.Per dirla tutta, ormai, il flusso turistico a Trani si sviluppa non solo nella zona del centro storico dove è presente, in piazza Trieste, il principale punto informazioni della città, ma anche sul lungomare fino ad arrivare nella zona di Colonna che, con il processo di riqualificazione dello stesso avviato negli ultimi anni, rappresenta un secondo accesso alla città (specialmente nel periodo estivo). Si potrebbe ripensare, perciò, anche ad una migliore e più efficiente dislocazione del servizio di Infopoint cercando di coprire tutte le zone maggiormente frequentate dai turisti, non solo quella del centro storico.La riflessione sul Chiosco ottocentesco, infine, votato alla stessa sorte, non può essere diversa: il fitto susseguirsi di soggetti gestori negli ultimi anni non ha consentito una gestione efficiente del servizio proposto e, men che meno, una visione chiara sulla destinazione che l'amministrazione ha deciso di attribuire ad esso. Passata la stagione degli affidamenti diretti e temporanei sarebbe il caso di intraprendere l'iter di gare di affidamento sia per quanto riguarda piazza Trieste che per il Chiosco ottocentesco in Piazza della repubblica. Oltretutto la Regione Puglia da sempre ha partecipato con contributi per l'utilizzo degli infopoint regolarmente istituiti, perché perdere ulteriormente tempo? inoltre nell'ottica di riapertura del parcheggio sotterraneo e riqualificazione dell'area stazione ferroviaria e l'aumento degli arrivi dei turisti presso Piazza XX Settembre non sarebbe il caso di strutturare anche lì un infopoint?Siamo qui a sollecitare, pertanto, come Lista Civica 'Prima di tutto Trani' il Sindaco Amedeo Bottaro che, ad oggi, mantiene a sé la delega al turismo, di provvedere quanto prima ad avviare una seria e concreta riflessione sullo stato dei servizi legati al turismo nella nostra, Infopoint in particolare, sui quali da troppo tempo si procede per inerzia.