Infrazioni del codice stradale, controlli serrati a Trani

In campo gli agenti della Polizia locale e di Stato e Guardia di Finanza

Anche questo fine settimana la nostra Polizia Locale di Trani è in campo con i suoi uomini e con i suoi mezzi. Insieme agli agenti del Commissariato di Polizia ed ai militari della Guardia di Finanza sta presidiando il territorio per reprimere le più gravi violazioni del codice della strada, tra cui la guida in stato di ebbrezza.