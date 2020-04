Io penso in blu, l'iniziativa della scuola Petronelli per la Giornata mondiale sull'autismo

Anche la scuola Petronelli ha organizzato una sua iniziativa in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo 2 aprile 2020.È un giorno, come gli altri, in cui si promuove la "consapevolezza" su qualcosa che ci appartiene: la diversità. E nella moltitudine di espressioni di tale diversità c'è anche quella che riguarda l'autismo. Un modo di comunicare, di guardare il mondo, di pensare, particolare: ognuno, in fondo, è diverso a proprio modo.Ecco perché la Giornata della Consapevolezza sull'Autismo che si celebra oggi nel mondo, è una nuova occasione per riflettere, imparare a relazionarsi con gli altri, per riscoprire la voglia di incontrarsi senza pregiudizi e senza timori. E il blu, colore enigmatico che vuole rappresentare la voglia di conoscere e di conoscersi, è il colore che il mondo ha scelto per colorare questa Giornata.Un colore che, nelle sue molteplici sfumature, unisce e rasserena di fronte alla scoperta delle diversità.Ecco perché il colore non è sufficiente senza l'incontro: con te! Condividiamo in una "piccola magica scatola blu" i pensieri e le emozioni dei nostri alunni attraverso i loro messaggi, i loro disegni. Insomma, sarà un giorno speciale dipinto di blu...con te!