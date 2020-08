Io, prof a mani nude contro il Covid

Leggo tra le righe delle indicazioni per le scuole contro il Covid, che il governo chiede ad ogni istituto d'individuare un referente specifico. Premetto che ovviamente, come ho già scritto in passato, sono fra quelli che vogliono che le scuole riaprano, ma in massima sicurezza, e che la DaD non mi garba così com'è. Ora non vorrei vincere il premio "GaC", ma già l'immagino la scena al primo colpo di tosse e/o starnuto, non dalla nostra parte, di adulti, ma, come spesso dovrebbero fare tutti, esperti compresi, mettendosi dalla parte della principale utenza della scuola: gli inarrivabili e impareggiabili ragazzi.Ecco che al primo sintomo, scatta sulla fascia destra dell'aula il prof, novello Douglas Costa, cercando poi di tessere l'azione offensiva col bidello Materazzi ma soprattutto il referente al Covid, novello Lukaku, per stringere gli avversari che coi loro mezzi di locomozione a rotelle nuovi di zecca, ondeggiano paurosamente sulle fasce. Innescano, nel frattempo una simulazione di movimento analoga all'attrazione degli autoscontri. Azione ancor più sentita dopo l'astinenza estiva da giostre. La misurazione della febbre sancisce il calcio di rigore finale per decidere le sorti del match. Parte il tiro. Rete! 37.5. Tutti a casa.E con le mascherine su, giù, più su, più giù, parafrasando Vasco Rossi.