L'associazione Nicholas De Santis presenta "Spazio aperto di ascolto"

L'Associazione Nicholas de Sabntis è lieta di presentare "Spazio Aperto di Ascolto". Trattasi di uno sportello di ascolto e consulenza, a cui ci si può rivolgere quando: - si teme di aver fatto la scelta sbagliata; capita di bloccarsi; si hanno relazioni difficili con compagni e/o docenti; si sente semplicemente il bisogno di parlare con qualcuno. Lo spazio Aperto di Ascolto è rivolto a tutti gli studenti e ragazzi/e e offre un colloquio di accoglienza e di ascolto.Il servizio è completamente gratuito. Viene svolto dalla sig.ra Gloriana Tesoro presso l'Associazione Nicholas de Santis in Via Enrico De Nicola, 23-25 Trani. Per fissare un'appuntamento telefonare al numero 345-0050791 oppure inviare un email: desantis.63@libero.it. In caso di impossibilità a presentarsi all'appuntamento disdirlo almeno 24h prima.