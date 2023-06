L'ex albergo Royal diventerà edificio residenziale: rilasciato il permesso

Diventerà presto un edificio ad uso residenziale l'ex albergo Royal di via De Robertis: una determina dell'area Urbanistica, Demanio ed Ambiente Ufficio, a firma del dirigente ad interim ing. Luigi Puzziferri, dispone infatti il "permesso di costruire per la ristrutturazione di un immobile con cambio di destinazione d'uso da albergo a residenza".Infatti, esaminati tutti i necessari passaggi ed autorizzazioni, si è giunti a "rilasciare alla Società S.I.L.C.O. s.r.l. con sede ad Altamura alla C.da Crapolicchio in nome del suo legale Rappresentante (Omissis) il Permesso di costruire per la realizzazione per la ristrutturazione edilizia, con cambio di destinazione d'uso dall'attuale alberghiera a residenziale dell'immobile sito in Trani alla via De Robertis, angolo via Pansini, angolo via Piccinni", ricadente in "Zona residenziale "A2" del centro storico del PUG di Trani, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e di polizia locale, in conformità al progetto presentato e secondo le migliori norme dell'arte, perché gli immobili riescano solidi, igienici decorosi ed atti alla loro destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonché sotto l'osservanza delle prescrizioni".Nella determina, pubblicata sull'albo pretorio del Comune di Trani, si legge fra l'altro che nel rispetto delle prescrizioni riportate all'art. 6.02 delle NTA del PUG del Comune di Trani, "in particolare si dovrà fare uso di materiali locali con finiture a scialbo di colore bianco e sabbia; i pannelli fotovoltaici dovranno essere installati sul lastrico solare e non dovranno essere visibili dall'esterno in modo da non compromettere il contesto architettonico di riferimento inoltre dovranno essere di tipo opaco non riflettente". L'impresa assuntrice dei lavori è la Società S.I.L.C.O. s.r.l. con sede ad Altamura e Direttore dei lavori delle opere Architettoniche e in c.a. è l'ing. Giorgio Gramegna.