L'imprenditrice Marina Lalli nuova presidente nazionale per Federturismo Confindustria

Un importante riconoscimento per la dott.ssa Marina Lalli, eletta all'unanimità presidente nazionale per Federturismo Confindustria. Il mandato è quadriennale. Si tratta della prima donna pugliese alla guida di Federturismo.La dott.ssa Marina Lalli, nata in una famiglia di imprenditori attivi nel settore dei lavori pubblici e delle infrastrutture stradali, si è laureata in ​giurisprudenza a pieni voti alla ​LUISS​, dove ha seguito un corso di ​management per piccole imprese​.Ha altresì frequentato un corso di ​Marketing Internazionale e un Corso di ​General Management del comparto alberghiero​ alla ​Bocconi​. Ha più volte cambiato residenza, includendo lunghe permanenze negli Stati Uniti e in Svizzera. Dal 2000 lavora nelle aziende di famiglia ed è oggi a capo di una delle aziende del gruppo – le ​Terme di Margherita di Savoia, dove ricopre la carica di ​Amministratore Unico​ occupandosi delle Terme, del ​Grand Hotel Terme con l'annesso ​lido balneare​, dei ​prodotti cosmetici e dei dispositivi medici​. Ha ampliato l'attività occupandosi di ​real estate con la riqualificazione di edifici storici: ​Palazzo San Giorgio e Palazzo Nigretti a Trani e poi​ Palazzo Novecento a Margherita di Savoia.La Presidente Lalli è coniugata con il prof. Alessandro Bertolino, Direttore del Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso (DSMBNOS) di Uniba.Attualmente è anche vicepresidente vicaria di Confindustria Bari e BAT, vicepresidente vicario di Federturismo , vicepresidente di Federterme, membro del Consiglio Direttivo di Confindustria Alberghi e componente del Gruppo Tecnico Cultura. Siede nel ​Consiglio della CCIAA di Bari​ e ​nel CdA della ​Nuova Fiera del Levante di Bari.