L’Unitalsi Trani organizza una serata di beneficenza con la “Lotteria della solidarietà”

Domenica 18 agosto 2024 si terrà a Trani presso la cassa armonica della Villa Comunale, a partire dalle 20,30 una serata di Beneficenza animata dalla splendida voce di Angela Bini, dal cabaret di Pino Fusco, noto attore del Mudù show, e dalla simpatia dell'intramontabile Enzo Guacci. Presenta la serata il giovaneAlfredo Cavalieri.L'evento aperto al pubblico con accesso libero, è stato organizzato per promuovere una raccolta fondi a favore dell'Unitals. La raccolta avverrà tramite la Lotteria della Solidarietà(autorizzata dall'ADM). Durante la serata infatti sarà possibile acquistare gli ultimi biglietti che saranno estratti a fine serata. Numerosi premi in palio tra cui al primo posto proprio un viaggio a Lourdes. Nota per il servizio di prossimità rivolto ai fragili, e per l'organizzazione dei "treni bianchi", la sottosezione unitalsi di Trani, vi invita a partecipare e vivere l'esperienza del pellegrinaggio a Lourdes che si svolgerà a settembre dall'8 al 14 inTreno. Per info econtatti chiamare il 347 6954922 o rivolgersi in segreteria (presso parrocchia spirito Santo) il mercoledì dalle 17.30 alle 19.00. L'evento è patrocinato dalla città di Trani.