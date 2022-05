Sono aperte le iscrizioni per i pellegrinaggi a Lourdes con l’Unitalsi Trani

Torna, senza limitazioni di mezzi, il pellegrinaggio nella cittadina francese ai piedi dei Pirenei dove nel 1858 è apparsa la Vergine Immacolata ad un umile ragazza di nome Bernadette. Il viaggio spirituale è un tempo che ognuno prende per se, per connettersi al sacro, per dedicarsi al servizio e agli altri, agli ultimi. Il Santuario di Lourdes propone come tema pastorale le parole che Maria, la Madre di Dio, affidò a Bernadette Soubirous il 2 marzo 1858: "Vada a dire ai sacerdoti che si costruisca qui una cappella e che ci si venga in processione." Tenendo conto della ricchezza del messaggio, sarà diviso in 3 parti, la prima riguardante il 2022 sarà "Vada a dire ai sacerdoti".Oltre al treno opportunamente attrezzato con cuccette, vagone barellato, furgone deposito, cappella per le celebrazioni, sala radio, previsto anche il viaggio in aereo.Le date disponibili per la sottosezione di Trani sono:20 - 26 luglio in Treno21 - 25 luglio in Aereo08 - 14 settembre in Treno09 - 13 settembre in AereoPer ogni informazioni (costi, programma, ecc ecc) vi invitiamo presso la segreteria della nostra sede in via Tolomeo 1 (presso parrocchia Spirito Santo) ogni mercoledì dalle 17,30 alle 19.30. oppure contattare il numero 3663931689 – 3476954922 o vai mail sott.ne.unitalsi.trani@gmail.com