Servizio civile nell'Unitalsi Trani, domande fino al 26 febbraio

C'è tempo fino alle 14.00 del 26 febbraio per presentare la domanda del servizio civile nell'Unitalsi di Trani. Necessario per la presentazione delle domande lo spid.L'unitalsi offre ai ragazzi dai 18 ai 28 anni la possibilità di scegliere un'attività che prevede l'aiuto e il sostegno alle fasce più deboli della società attraverso un progetto di sviluppo sociale e culturale. Si chiama infatti "Per Amore, solo per Amore" e prevede di favorire l'inclusione sociale di quella fascia di popolazione tra cui anziani e disabili che vogliono vivere al di là del disagio, con attività che prevedono uscite culturali, ludiche, semplici commissioni e sostegno alla vita.Per la sottosezione di Trani aderente al progetto del servizio civile nazionale verranno selezionati 2 ragazzi che potranno svolgere il servizio sopra descritto con le modalità e pratiche descritte nel bando.Per chiarimenti, richieste o maggiori info, consultare il sito www.unitalsi.it , oppure inviare un messaggio alla pagina Facebook "Unitalsi Trani Bisceglie Corato" per fissare un appuntamento presso la segreteria (via Tolomeo 1 presso parrocchia Spirito Santo).