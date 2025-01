"La Bellezza del Natale”: i vincitori del concorso indetto dall'associazione "Lacarvella"

Una grande partecipazione a livello nazionale anche da parte delle parrocchie ha caratterizzato il concorso "La Bellezza del Natale" 9 edizione 2024/25 organizzato dalla Associazione Lacarvella di Trani con il patrocinio gratuito della Parrocchia San Luigi - Castel del Monte Andria con il contributo da parte Presidente del Consiglio Regionale Puglia e inserita nel cartellone del Natale Tranese. Difficile per la giuria scegliere i vincitori tanto da aver attribuito anche premi speciali per la creatività, l'originalità, e il richiamo alla fede cui i presepi sono ispirati.La riunione online, che si è tenuta il 30 dicembre scorso, ha visto la partecipazione di una giuria dal Presidente Salvatore Cupertino presepistaAlessandro Porcelluzzi FilosofoMarino Pagano GiornalistaEleonora Gargiulo Docente UNITRE TraniAntonio Russo Docente Arte e ImmagineRaffaella Greco Docente di Arte e ImmagineGaetano Ancona Picture DesignerElisabetta Volpe docente di ReligioneNorberto Iera Artista InternazionaleArkadiusz Sedek Docente FotografiaGalante Camilla già Docente di Educazione TecnicaGiusy Bonomo già Docente di Arte e Immagine, si è riunita per dare il verdetto della Commissione per la scelta dei primi classificati.Il verdetto della commissione si esprime in questo modo:Categoria parrocchie1) classificato Parrocchia Sant'Eusebio di Arconate - MiPer l'impegno e l'espressività dei contenuti.2) classificato Santuario Beata Maria Vergine del Monte Carmelo Trani - BtPer l'impegno, la creatività e le capacità artigianali3) classificato convento di Frati Francescani di Oreno MbPer l'impegno, la creatività e le capacità artigianali.Categoria famiglie1) classificato Francesco Morelli di Amantea - CsPer il valore artistico, le capacità artigianali e l'espressività dei contenuti.2) classificato Felicita Ciceri di LeccoPer la creatività e l'espressività dei contenuti.3) classificato Pina Bindo Carrabba Spinazzola - BtPer l'espressività dei contenuti.4) classificato speciale Isabella Papagna di Molfetta - BaPer l'originalità e la creativitàI premi saranno spediti agli interessati nei prossimi giorni."Ringraziamo tutti per la loro disponibilità, inoltre quest'anno abbiamo ricevuto una massiccia partecipazione".Ogni motivazione che c'è dietro i presepi e commovente ma vogliamo pubblicare la toccante Lettera di Francesco Morelli primo classificato per la categoria famiglie"Salve, sono Francesco Morelli e scrivo da Amantea provincia di Cosenza.In allegato trasmetto le foto del mio presepe realizzato pochi anni fa ed esposto nuovamente nella mia abitazione in occasione del Santo Natale 2024.Come sempre, anche se da lontano e per puro spirito di condivisione, cerco di dare il mio modesto contributo in maniera virtuale, sperando di farvi cosa gradita.Vorrei inoltre condividere con voi una riflessione meravigliosa che ho riportato sulle pagine 314 e 315 del mio libro dal titolo "Il Presepe – Arte e Tradizione senza tempo" pubblicato il 16 Dicembre 2023:" Il presepe ha sempre rappresentato in me una porta magica attraverso cui entrare nel mondo che vorrei. Guardavo (e guardo) il Presepe e vedo il mondo con gli occhi puliti di un bambino.Guardo le pecorelle e mi commuovo per la fiducia che ripongono nel pastore che li guida e le protegge. Si fidano e, nella notte vellutata, si addormentano al suo fianco, tranquille.In lontananza odo suoni soffusi provenienti dalle case e dalle botteghe illuminate, dalla luce tremolante di lampade e fuochi. La gente riposa dopo una giornata di lavoro, ignara che la Storia sta per essere sconvolta per sempre da un evento che nessun uomo prima d'ora ha potuto solo lontanamente immaginare.Il profumo della terra, del fieno, del legno e del muschio mi invade e io mi lascio trasportare, non oppongo resistenza, perché è lì che voglio andare, là dove quel dolce profumo mi vuole portare. Dovrei sentire freddo in questa Notte così scura eppure così luminosa, ma il calore del cuore mi riscalda fin nel profondo.Alzo gli occhi e le stelle mi fanno l'occhiolino come a dirmi: "attento, sta per accadere...".L'aria è ferma, in trepida attesa.L'universo sà e attende.Chiudo gli occhi, il silenzio mi avvolge e respiro la pace.A un tratto il suono più dolce, più inaudito, rompe quel silenzio fatato. Un pianto di bimbo appena nato.È Lui! È qui! La Vita, l'Amore, tutto ciò a cui aspiro è diventato reale!Un dono che va oltre tutti i miei desideri, lo stupore mi inonda, la ragione si fa da parte (finalmente) e lascia spazio alla gioia pura e vera che nessuna parola può spiegare.Questo è il dono del Presepe, un viaggio nella meraviglia, una nostalgia di pace e di armonia, una certezza: il Creatore, l'Autore di ogni bellezza, si è fatto bambino per amore, per restituirmi al mio vero io, insieme a tutta l'umanità.E allora sì che, come ci insegna Madre Teresa di Calcutta, ispirati da questi dolci sentimenti e straordinarie emozioni, potremo dire al mondo:"È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano.È Natale ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l'altro.È Natale ogni volta che non accetti quei principi che relegano gli oppressi ai margini della società.È Natale ogni volta che speri con quelli che disperano nella povertà fisica e spirituale.È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza.È Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri."E umilmente mi permetto di aggiungere a questo straordinario poema di questa grande Santa del nostro tempo:"È Natale ogni volta che con amore e passione fai il Presepe e accogli nel tuo cuore il Bambinello Gesù."Il titolo del presepe è "Presepe nel Borgo Chianura di Amantea", e per la sua realizzazione ho utilizzato materiali semplici come cartone, polistirene, sughero, colla e stucco".