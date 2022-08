"La città dei ragazzi": appuntamenti e laboratori per tutto il mese di agosto

Si chiama "La città dei ragazzi" ed è un ricco calendario di appuntamenti e laboratori curati dall'associazione Agave col supporto della Turenum Pro Loco e cofinanziati dall'Assessorato alle politiche giovanili della Città di Trani.Le iniziative sono in programma tutte nel mese di agosto. Si comincia con un corso base di fotografia ("Destinazione fotografia. Scatti in città") presso la sede dell'infopoint turistico comunale (piazza Trieste 8). Gli incontri, cominciati l'1 agosto, vedono i prossimi calendarizzati per lunedì 8 agosto e lunedì 22 agosto dalle 15.30 alle 17.La sede dell'infopoint ospita anche il laboratorio di scrittura creativa denominato "Racconti in parole ed immagini. La nostra storia dal grande schermo alla pagina bianca alla scoperta delle emozioni". Gli incontri del laboratorio (quattro in tutto, a cura di Paolo Miglionico e di Antonietta D'Ambrosio in qualità di counselor) dopo quello di mercoledì 3 agosto, si terranno mercoledì 17 agosto, mercoledì 24 agosto e martedì 30 dalle 18 alle 19.30.Nell'ambito del progetto di Agave, l'infopoint comunale ha calendarizzato due visite guidate a tema con Fabio Vitale ("Scopriamo la nostra meravigliosa città") mercoledì 10 agosto e sabato 20 agosto, dalle 18 alle 19.30, con partenza da piazza Trieste 8, sede della struttura.Nel programma c'è stato anche spazio per affrontare il tema sempre attuale della legalità in occasione del trentennale dalle stragi di mafia. Martedì 2 agosto la sede dell'infopoint ha ospitato una conversazione sulla legalità ("Possiamo sempre fare qualcosa") con la partecipazione del sovraintendente di Polizia di Stato e segretario generale COISP, Uccio Persia.La partecipazione ai laboratori è gratuita ed aperta a ragazze e ragazzi dai 13 ai 18 anni, previa iscrizione alla mail: agave.lacittadeiragazzi22@gmail.comNella mail è necessario specificare le proprie generalità, l'indirizzo di residenza, il laboratorio scelto e numero di contatto (si può partecipare anche a tutti i laboratori).L'associazione Agave è stata costituita nel 2013 ed ha come obiettivo primario il fine della solidarietà sociale, culturale e civile con particolare riferimento al mondo dei minori. Nel corso degli anni sono state tante le attività proposte. Proprio per questa attenzione al mondo dei ragazzi, raccogliendo le istanze di molti genitori, allarmati per gli effetti su alcuni giovani del post pandemia, l'associazione, con la presidente Etta Tarantini e il direttivo composto da Roberta Schiralli, Luciana Friggione, Tania Di Ciommo e Paola Mauro, ha inteso promuovere il progetto, sostenuto dall'Amministrazione comunale. Il fine è quello di creare un contenitore culturale per consentire ai giovani in età compresa tra i 13 e i 18 anni di esprimersi in attività diversificate attraverso una serie di collaborazioni con tutor ed esperti qualificati.