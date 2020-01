La confraternita di San Giuseppe rinnova i festeggiamenti in onore di San Ciro

Il programma dei solenne festeggiamenti in onore di San Ciro, Medico, Eremita e Martire, presso la Parrocchia San Giuseppe in Trani, a cura della Confraternita San GiuseppeDa mercoledì 22 a venerdì 24 gennaio 2020ore 17.50, Celebrazione del Santo Rosario animato dalla Confraternitaore 18.30, Novena e Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Francesco La Notte, Padre Spirituale e Parroco.sabato 25 gennaio 2020ore 18.30, Celebrazione del Santo Rosario animato dalla Confraternitaore 19.00, Novena e Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Francesco La Notte, Padre Spirituale e Parroco.domenica 26 Gennaio 2020ore 08.00 - 10.00 – 11.30, Celebrazioni Eucaristicheore 18.30, Celebrazione del Santo Rosario animato dalla Confraternitaore 19.00, Novena e Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Francesco La Notte, Padre Spirituale e Parroco.da lunedì 27 a giovedi' 30 gennaio 2020ore 17.50, Celebrazione del Santo Rosario animato dalla Confraternitaore 18.30, Novena e Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Francesco La Notte, Padre Spirituale e ParrocoGiovedì 30, al termine della Celebrazione, sarà benedetto l'olio di San CiroFesta di S. CiroVenerdì 31 Gennaio 2020ore 09.00, Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Francesco Mastrulli, Vicario Parrocchiale e Cancelliere Arcivescovile.ore 11.00, Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Francesco La Notte, Padre Spirituale e Parrocoore 18.30, Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Francesco La Notte, Padre Spirituale e Parroco e solenne benedizione con le reliquia di San Ciro Medico, Eremita e MartireAl termine, bacio della reliquia di San Ciro Medico, Eremita e Martire. Durante la Celebrazione Eucaristica ci sarà la Cerimonia di possesso della nuova Amministrazione per il triennio 2020- 2022.