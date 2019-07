La consigliera Luciana Capone lascia "Noi a sinistra per la Puglia": è indipendente

Di lei si era a lungo parlato come la consigliera che avrebbe dovuto esprimere il nome del nuovo presidente dell'Amet. Varie vicissitudini e peripezie che in esclusiva vi abbiamo raccontato quasi giorno per giorno, facendovi capire come la girandola dei nomi corrispondeva all'analisi indiretta di un malessere politico e non al racconto di retroscena fine a se stesso (il "gossip" di cui si parla in modo semplicistico quando si raccontano verità che il potere politico- quello con la p minuscola badate- vuol tenere nascoste.)Fatto sta che la stessa consigliera di cui parliamo, Luciana Capone si dichiara indipendente, che di solito in politica è il sinonimo di un atteggiamento "avere le mani libere" rispetto alla linea dettata da un'Amministrazione. La Capone lascia il movimento " Noi a sinistra per la Puglia" e non ne sarà più espressione nel consiglio comunale tranese, "disconoscendone la segreteria". Un altro strappo nella maggioranza di centro-sinistra.