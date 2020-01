La consigliera Raffaella Merra approda nel movimento politico "Trani decide"

La consigliera indipendente, Raffaella Merra, questa mattina ha comunicato la propria adesione al movimento politico "Trani decide", guidata dal noto imprenditore Roberto Gargiuolo. Trani Decide annovera fra le prime adesioni, fra le altre, quella dell'attuale consigliera comunale in carica Anna di Bari.Il movimento si pone come obiettivo principale quello di contribuire nel realizzare un progetto di sviluppo e di rilancio della comunità cittadina, in discontinuità con il disinteresse manifestato dall'attuale amministrazione, restituendo finalmente centralità agli interessi della città.Trani e gli interessi dei cittadini sono da troppo tempo riposti nelle mani di avventori forestieri in transito temporaneo, a causa di scelte politiche poco oculate. Il movimento, attraverso la valorizzazione delle capacità e delle esimie professionalità tranesi, intende intraprendere un percorso di rilancio e di supporto all'economia locale per anni martoriata ed abbandonata a se stessa; di tutela e sviluppo dell'enorme patrimonio storico culturale cittadino e soprattutto di vicinanza alle fasce più deboli della nostra comunità.Trani Decide ha già intrapreso un percorso di condivisione programmatica e crescita con altre forze politiche, movimenti ed associazioni cittadine.