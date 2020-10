La Fondazione Umberto Veronesi a Trani a favore della ricerca scientifica

La Fondazione Umberto Veronesi organizza a Trani per sabato 24 e domenica 25 ottobre 2020, un evento benefico compreso nel circuito nazionale, dal titolo "Il pomodoro buono per te, buono per la ricerca". Tale iniziativa è diretta a raccogliere fondi per garantire le migliori cure possibili ai bambini malati di leucemia linfoblastica acuta (LLA), che è la tipologia di tumore più presente in età pediatrica.Infatti, ogni anno, nel mondo si ammalano di cancro circa 250 mila bambini e solo in Italia si riscontrano nell'arco di 12 mesi ben 1.400 nuovi casi nella fascia di età che va dai 0 ai 14 anni e 800 fra gli adolescenti (15-19 anni). I tumori dell'età pediatrica quindi rappresentano la prima causa di morte nei bambini ed hanno un impatto drammatico sulle loro vite e sulla condizione della propria famiglia. La ricerca scientifica ha fatto tanto, ma ha bisogno che si continui a sostenerla.Per questo nelle giornate nelle giornate di Sabato 24 (dalle 17.00 alle 21.00) e di Domenica 25 (dalle 9.30 alle 21.00) i volontari tranesi della fondazione saranno presenti con dei gazebo per distribuire, a fronte di una donazione minima di €10,00, una confezione composta da 3 lattine di pomodoro: pelati, polpa, pomodorino. Questo tris di pomodori è buono due volte, perché fa bene alla ricerca scientifica e anche a chi lo porta in tavola.Quindi invitiamo la cittadinanza ad essere presente ed aiutare a debellare questo tumore. Durante queste giornate, che si terranno in via San Giorgio (inizio strada con via Mario Pagano) saranno distribuiti anche dei volantini esplicativi delle suddette giornate di volontariato. La manifestazione è resa possibile grazie al contributo dell'Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) e del Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio (Ricrea). Vi aspettiamo. GrazieI referentiVincenzo TopputoLuca ScagliariniNicola Cuccovillo