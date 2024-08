La Giunta Comunale Delibera la riqualificazione della sciala De Simone

«Sono lieto di annunciare l'approvazione di una delibera fondamentale per la valorizzazione e la tutela del nostro territorio costiero. Riqualificheremo e apriremo alla pubblica fruizione la sciala De Simone. Ho colto la proposta fattami dall'assessore Mino di Lernia di riqualificare quel tratto di sosta affinché diventi aperto alla fruizione pubblica al più presto». Continua il sindaco Bottaro: «Continuiamo a portare avanti il grande progetto di riqualificazione costiera iniziato 9 anni fa e già sotto gli occhi di tutti. La sfida ora è offrire al più presto ai cittadini e ai tanti turisti un'ulteriore area urbana di accesso libero al mare».Per Mino Di Lernia «può rappresentare un passo importante verso il miglioramento della fruizione pubblica del nostra costa. Il mare è patrimonio di tutti, e questa delibera potrebbe consentire alla cittadinanza la riappropriazione di un tratto fra i più belli di tutta la costa tranese». Continua Di Lernia: «Come da mio profilo, non sono per i grandi annunci, ma provo a lavorare in silenzio, seguendo soprattutto il mandato che il mio gruppo politico di riferimento ha inteso darmi all'inizio di questa esperienza per le deleghe che ci sono state date dal sindaco».