La grande festa di piazza Gradenigo: allegria, buon cibo e intrattenimento per grandi e piccini

Giorgio La Pira, il meraviglioso sindaco di Firenze, in odore di santità, soleva dire: "Date vita alle vostre Città, amatele, fate festa nel cuore delle piazze, custoditele per sentirvi membri della comunità come di un'unica grande famiglia". A Trani il giorno di Pasquetta è accaduto un piccolo miracolo, oltretutto in una piazza che è sempre emblema di abbandono e di trascuratezza, visto lo stato soprattutto di una delle due parti in cui è divisa, in cui versano le pavimentazioni. "Pasquetta Uáscezz" è stata un'idea dei giovani che quella piazza hanno cominciato ad animarla più di un anno fa - rilevando il chiosco che era abbandonato - e, ottenuto il patrocinio e quindi l'approvazione del Comune, hanno coinvolto altri giovani imprenditori per organizzare in maniera impeccabile, ordinata, sostenibile, nel rispetto di un luogo che è stato lasciato ancora più pulito di come era in origine, una bellissima festa di comunità. La possibilità di prenotare i tavoli in maniera esclusiva oppure in condivisione con persone sconosciute, di mangiare panini, crepes, l'ormai classico caciocavallo impiccato, piatti a base di pesce, crepes, tutto attraverso l'acquisto di ticket senza file chilometriche, senza ansia di arrivare prima degli altri, ma in un'atmosfera gioiosa e lieta, che ha previsto una possibilità di intrattenimento davvero trasversale, per tutte le età: dai bambini incantati da giocolieri, mangiatori di fuoco e gigantesche e bolle di sapone, ai ragazzi più grandi con l'esibizione di gruppi musicali e una DJ nota nel territorio. Una dimostrazione che, innanzitutto, l'unione faccia davvero la forza, che le cose belle possono avvenire con la buona volontà con la voglia di rendere la propria città un posto accogliente attraverso le proprie professionalità; e infine che a Trani non c'è poi così bisogno di andare fuori porta per fare una bella Pasquetta: anzi, la porta di Trani è stata aperta a tanti che sono venuti da tutto il territorio, fin da Foggia e da Lecce. Oltre mille persone hanno attraversato la piazza, hanno ballato, hanno cantato e si sono intrattenute in allegria e buonumore; e di duecento (numero massimo consentito dall'organizzazione nella richiesta di autorizzazione al Comune), hanno acquistato i posti a sedere e gustato le prelibatezze preparate. Già qualche suggerimento per la prossima festa, magari con qualche digressione in musica un po' vintage: e i partecipanti, ma anche quanti ne hanno sentito parlare, già si augurano prossime uascezze nella piazza Gradenigo di Trani, finalmente viva, come, tornando a quanto diceva La Pira, dovrebbero essere le piazze nelle Città