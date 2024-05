Don Natale Albino, da Gerusalemme pensando a San Nicola il Pellegrino

"Una bellissima storia da raccontare": don Natale Albino ce la racconta da Gerusalemme, via social. E offre grande emozione, soprattutto ai tranesi, fedeli di quel giovane Nicola, pellegrino e Santo in questa nostra terra."Marie Liesse e Madeleine sono due ragazze francesi di 20 e 19 anni, sorelle.A settembre 2023 - racconta don Natale - sono partite a piedi dalla Francia per compiere il "pellegrinaggio delle vita", verso Gerusalemme. Sono partite da sole e senza un centesimo, per sperimentare la Provvidenza di Dio.Dopo 8 mesi di cammino, attraversando guerre e il freddo dell'inverno, tre giorni fa sono giunte a Gerusalemme ed è stata una gioia immensa per tutti. Il loro sogno adesso? Tornare in Francia e testimoniare a tutti Cristo Risorto.Il loro pellegrinaggio è quello che vivevano i pellegrini medievali e tutti quelli che vogliono adorare Dio nel cammino e nella méta. Mi hanno fatto pensare a Nicola il Pellegrino, che alla loro età giungeva a Trani verso Roma, 930 anni fa, e a tutti i pellegrini che da sempre camminano verso Gerusalemme.La loro testimonianza ci incoraggi a credere". Grazie don.