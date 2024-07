"Sulle orme del Pellegrino: aperte le iscrizioni per la terza edizione

Il 30 luglio si ripete l'esperienza per far conoscere il santo patrono ai più piccoli

L'Associazione Culturale Tranensis, in collaborazione col Comitato Feste Patronali, organizza la terza edizione de "Sulle Orme del Pellegrino". L'evento nasce per far scoprire la figura di San Nicola il Pellegrino ai più piccoli. A differenza degli scorsi anni, l'itinerario 2024 vede il curioso accompagnamento dei partecipanti attraverso le seguenti figure:- Bisanzio I, vescovo nel 1094- Sabino, che accolse Nicola in casa- Pescatore, un semplice cittadino .La partecipazione prevede la consegna di:- bisaccia;- maglietta con San Nicola;- merendina.Appuntamento a mercoledì 31 luglio, ore 18:00, presso Piazza della Libertà.Info e iscrizioni al 3287614746 oppure al 3467455706Si ringrazia la Città di Trani per la concessione del patrocinio gratuito.