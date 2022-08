La musica oltre la guerra: il maestro Alfonso Soldano presenta oggi il suo ultimo libro

Il talento pianistico del maestro trenese Alfonso Soldano, unito a una grande passione per la storia della musica ha tradotto in una biografia romanzata raccontata in prima persona la vicenda umana del grande compositore e pianista Russo naturalizzato austriacoSergei Eduardovich Bortkiewicz (Charkiv, 28 febbraio 1877 – Vienna, 25 ottobre 1952)Alfonso Soldano, un curriculum e un palmarès dai confini internazionali e dai riconoscimenti più prestigiosi, presenterà il romanzo oggi, presso le vecchie segherie Mastrototaro a Bisceglie alle 19:30 ,intervistato dalla professoressa Angela Di Nanni in un incontro nel quale al racconto della vicenda umana del pianista Russosi potranno ascoltare brani della sua produzione musicale eseguiti da pianisti che fanno parte dell'associazione musicale Domenico Sarro.Nel 1943 il compositore e pianista russo scrive al suo medico personale e amico dal bagno della propria casa dove è rinchiuso da mesi e mesi senza luce né acqua: tutto intorno a lui è miseria, violenza e morte della seconda guerra mondiale .Da questo episodio Alfonso Sodano ha voluto scrivere, immedesimandosi in prima persona sulla base delle frammentarie e memoria autobiografiche dei musicista, questo avvincente racconto che unisce musica e sofferenza, perseveranza e privazione sulla base di un'accurata ricerca di fonti originali unita al recupero di alcune partiture rare o addirittura inedite, sulle quali attraverso le quali mette a fuoco gli aspetti più personali e intimi dell'esistenza di un artista indiscusso, di un uomo semplice e sensibile, invaghito di sogni infranti da una cruda realtà.