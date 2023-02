La parte finale di Via Nigrò diventa zona pedonale grazie ad ArkadiHuB e Legambiente

Da alcuni giorni il tratto finale di via Nigrò è finalmente zona pedonale, divenendo un accesso sicuro ed ecologico al centro storico, ma soprattutto il prototipo di una modalità di rigenerazione dei luoghi ecosostenibile, fuori dalle logiche speculative, a basso costo e nell'interesse pubblico.Un modello, promosso e finanziato da ArkadiHuB e Legambiente, di presa in cura e rigenerazione del centro storico partendo da via Nigrò, con la messa a dimora di piante e fioriere autocostruite con legno riciclato, la realizzazione di murales di personaggi storici tranesi, l'installazione di una mostra fotografica sul paesaggio urbano tranese, l'organizzazione di eventi musicali e presentazioni di libri in diversi punti del centro storico.Diverse azioni convergenti rese possibili grazie alla collaborazione tra abitanti del quartiere, volontariə e amministrazione comunale rappresentata dall'assessora Cecilia Di Lernia che da subito ha condiviso e sostenuto l'idea della "Green Street" tranese.Un'occasione per comprendere l'importanza della lentezza, tempo e spazio per riscoprire con il solo passaggio: dettagli, sapori, odori, colori, forme e stili, peculiarità e tradizioni incrociando la quotidianità di unə abitante e la curiosità di unə turista.Lavoriamo per trasformare la "Green Street" in vera "Green Way" perchè ogni cittadino potrebbe realizzare o prendersi cura di una fioriera, ogni condominio o residenza del centro storico con qualche porta murata in modo grossolano potrebbe farla diventare una tela per un'opera artistica dedicata alla nostra storia e l'amministrazione potrebbe pedonalizzare l'intero centro storico partendo dalla liberazione definitiva del Porto dalle auto