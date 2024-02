WildPalette, un contest per la valorizzazione dell'area Boccadoro-Ariscianne

Legambiente Trani e ArkadiHub lanciano WildPalette, un contest per la valorizzazione dell'area naturale di Boccadoro-Ariscianne a Trani.WildPalette ha l'obiettivo di produrre e raccogliere opere artistiche (tra cui, e non solo, dipinti, mosaici, poster e opere digitali, sculture, installazioni, fotografie) per contribuire alla valorizzazione del percorso Ecomuseale, con particolare attenzione all'area naturale e zona umida di Boccadoro, intrapreso dalla Città di Trani.Il percorso istitutivo dell'ecomuseo, già avviato a Trani nel 2021, vuole dar vita ad un museo itinerante in grado di valorizzare, non solo luogo e paesaggio, ma anche le tradizioni, le storie e i mestieri di coloro che lo abitano. Il tema dell'istituendo Ecomuseo, rilevato dalle attività di mappatura di comunità, è "Ecomuseo della Pietra e dell'Acqua", con focus sulla valorizzazione delle tradizioni, culture, colture, paesaggi e relazioni che caratterizzano la zona umida di Boccadoro, unica area naturale e preziosissimo scrigno di biodiversità ancora intatta in città, e la sua connessione con il centro storico, attraverso la Costa Nord.Il contest è aperto ad artisti emergenti e non, le cui opere saranno installate in modo permanente lungo il percorso di valorizzazione dell'Ecomuseo.E' possibile proporre una o più opere, da realizzare con qualsiasi tecnica e linguaggio artistico, a tema Natura, paesaggio e relazioni, compilando l'apposito form entro le 23:59 del 14 marzo 2024. Il supporto per le opere pittoriche o assimilabili sarà messo a disposizione dall'organizzazione e consisterà in tavola in materiale ligneo idoneo di dimensioni massime 75 cm x 75 cm. Per le opere fotografiche, la stampa fotografica di dimensione massima 75 cm x 75 cm sarà a cura dell'organizzazione.Qui il form di iscrizione e il regolamento completo:https://legambientextrani.wordpress.com/wildpalette-contest-artistico/.Partecipare al contest significa contribuire attivamente all'allestimento del percorso Ecomuseale della Città di Trani e alla sua valorizzazione, nonché alla tutela dell'area e della biodiversità che conserva, troppo spesso a rischio.Il contest si colloca nell'ambito del progetto del Corpo Europeo di Solidarietà ESC "Radici", finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Bando per i Progetti di solidarietà ESC30 del Corpo europeo di solidarietà.Per informazioni: legambientetrani@gmail.com o sui canali social di Legambiente Trani e Arkadihub.