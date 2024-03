A Trani una cena non-profit per sostenere il docufilm di Giulia Innocenzi

Una rete spontanea di cittadini e di associazioni locali della provincia di Barletta-Andria-Trani (circolo Legambiente di Trani, HUB Porta Nova, Wolakota di Barletta, Animal Law Italia) ha in programma di ospitare a Trani la nota giornalista di Report (Rai Tre) Giulia Innocenzi, con l'obiettivo di sostenere e promuovere la visione di "Food for profit".Si tratta del docufilm, recentemente presentato in anteprima internazionale al Parlamento europeo, da lei realizzato assieme a Pablo D'Ambrosi e alla LAV: un approfondito lavoro d'inchiesta, durato 5 anni, che restituisce una fotografia chiara di come la politica europea è di fatto al soldo di alcune lobby della carne, senza alcuno scrupolo sulla tutela della salute dei cittadini e dei diritti degli animali.Si prevede di proiettare il docufilm Food for Profit sabato 6 aprile, unica data nella provincia di Barletta-Andria-Trani, presso l'Auditorium di San Luigi, a Trani, con relativo dibattito alla presenza dell'autrice Giulia Innocenzi.A sostegno dell'iniziativa si terrà una raccolta fondi con CENA BENEFIT, domenica 24 marzo alle ore 19:00, presso il ristorante Fefino, via M. Pagano, 176 - Trani. Ecco i dettagli della cena: si prevede un menù con piatti della tradizione, con mix di antipasti, un primo, un dolce, vino e acqua della fonte, con un contributo minimo di €20,00.Per partecipare alla Cena Benefit è necessaria la prenotazione entro le ore20:00 di venerdì 22 marzo, con un semplice messaggio WhatsApp al 3485973647.I promotori ringraziano, per il prezioso contributo a sostegno dell'iniziativa per la promozione di "Food for Profit": il ristorante Fefino, il panificio Lula, Nico Gluten Free Shop, Pachamama-NaturaSì di Trani.