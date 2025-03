La regista tranese Giovanna Ventura ospite del Bif&st a Bari

C'è anche l'impronta professionale ed artistica della nota regista tranesenel programma del Bif&st, Festival internazionale che si sta svolgendo a Bari in questi giorni: proprio questa mattina, giovedì 27 marzo, nel calendario degli "eventi speciali" che si tengono nella sala del Multicinema Galleria del capoluogo pugliese sarà proiettato, il film realizzato per Rai Cultura proprio da Giovanna Ventura.tra cinema e note, è il racconto del folgorante incontro d'anima e sensibilità tra due leggendarie coppie del cinema italiano: Federico Fellini- Nino Rota ed Ettore Scola - Armando Trovajoli, e della genesi di alcuni tra i più grandi capolavori del nostro cinema. E' così che, nella storia del cinema e nella storia dei capolavori del nostro cinema italiano, sono nate colonne sonore indimenticabili destinate a rimanere nella memoria collettiva indissolubilmente legate alle altrettanto indimenticabili immagini dei film.è stato realizzato per Rai Cultura da Giovanna Ventura attraverso un lungo e laborioso lavoro di ricerca di materiali d'archivio, e grazie all'analisi attenta di grandi maestri contemporanei come Franco Piersanti, Stefano Bollani, a quella più critica del prof. Emilio Sala, ed al prezioso contributo delle testimonianze di Sergio Castellitto, Silvia Scola e Mariapaola Trovajoli, ha voluto provare a raccontare la magia di incontri d'anime gemelle, l'emozione di fusione assoluta tra musica e immagine nella genesi di alcuni tra i più grandi capolavori del nostro cinema."Tutto può accadere nel cinema, anche che tra il regista ed il compositore delle musiche si realizzi oltre che una particolare sintonia artistica, un vero incontro d'anime gemelle. Quando accade la magia del film è compiuta" spiega Giovanna, che oggi sarà presente in Sala Multicinema Galleria per un dibattito con il giornalista Livio Costarella. La concittadinaautrice e regista Rai, laureata in giurisprudenza all'università "Aldo Moro" di Bari, nel 1987 realizza il suo primo lavoro "La cinepresa e la memoria - momenti del documentario italiano", con Giuseppe ferrara e Giacomo Gambetti, collabora come autrice e conduttrice, alla realizzazione de "L'occhio magico", programma sul mestiere cinema in onda su Rai 3, e sempre per questa rete realizza documentari per Geo e conduce in studio insieme a Folco Quilici.Dal 2010 al 2016 è autrice e regista del programma autoritratti, 80 monografie dedicate ai protagonisti del cinema e dello spettacolo italiano. Nel 2017 è autrice, regista e conduttrice del programma 13 anni di Rai - la tv di Ettore Bernabei che racconta gli anni d'oro del servizio pubblico; nel 2018 per Rai Movie è autrice e regista del documentario "Il gusto della libertà - cinema e '68" presentato al 36esimo Torino film festival; nel 2019 per Rai Movie è autrice e regista del documentario "Oltre la sala – le parole del cinema nella televisione pubblica" presentato alla 14.ma festa del cinema di Roma e vincitore del Nastro D'Argento speciale cinema e giornalismo. Nel 2021 per Rai Movie è autrice e regista del film "Fellini e Simenon– con profonda simpatia e sincera gratudine" presentato alla 16.ma festa del cinema di Roma. Infine nel 2024 per Rai cultura è autrice e regista del film "La musica negli occhi" presentato alla 42Tff, entrato nella selezione Nastri d'Argento documentari 2025 , presentato in catalogo2025 come evento speciale.