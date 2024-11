La Superluna "del Castoro" sorge sul lungomare di Trani, abbagliante e splendente

Il lungomare di Trani al tramonto e sul giungere della sera ha regalato uno spettacolo bellissimo a quanti vi passeggiavamo, nonostante una coltre di nubi densa, scura e un'aria decisamente fredda: uno spettacolo unico, chiamata la "Superluna del Castoro". Le nuvole hanno improvvisamente ceduto il passo al sorgere della Luna dal mare lasciando spazio a una visione mozzafiato che l' ha mostrata in tutta la sua bellezza.Dal lungomare il gioco di luci tra la luna brillante e le nubi dense e oscure ha creato un'atmosfera surreale. La "Superluna del Castoro", l'ultima del 2024, si è riflessa sulle acque dell'Adriatico, amplificando il fascino della visione. Sullo sfondo, il bagliore del Monastero ha aggiunto un tocco di poesia a un quadro già carico di emozione, tra gli altri, al cittadino tranese nostro lettore che ci ha inviato le fotografie del levarsi della luna.Questa luna piena, conosciuta come "Luna del Castoro", è l'ultima di quattro superlune consecutive dell'anno. La sua particolarità risiede nella vicinanza al perigeo, il punto più vicino alla Terra nella sua orbita, che la rende fino al 30% più luminosa e il 10% più grande rispetto a una luna piena ordinaria. Il nome "Luna del Castoro" deriva dalla tradizione americana. In passato, in questo periodo dell'anno si posizionavano trappole per catturare i castori prima dell'arrivo del gelo, assicurandosi calde pellicce per l'inverno.Domani, nuvole permettendo, lo spettacolo si ripeterà.