“La tragica fine della Regia Nave Roma”, oggi al lido Anmi

La passione del musicista e scrittore Michele Fiorentino, primo Luogotenente Musicante in Riserva, per la storia della Regia Marina va sempre più ampliandosi. Il lavoro di studio e ricerca sugli avvenimenti storici in cui è stata presente la Marina Militare è per lui elemento di grande rilievo tanto che da tempo sta effettuando conferenze in cui racconta di questi accadimenti storici. Il prossimo incontro su questi argomenti, precisamente su "La tragica fine della Regia Nave Roma" legato ad un episodio storico molto importante, si terrà sabato 12 settembre alle ore 20.00, a Trani presso il lido ANMI- Associazione Nazionale Marina Italiana, sede estiva dell'associazione che riunisce i militari della Marina Italiana, lido sito sul lungomare.Nella suddetta sede lo scrittore e musicista di Giovinazzo sarà relatore della conferenza storica sulla tragica fine della Regia Nave Roma affondata dai Dornier 217 della Luftwaffen di stanza presso la base di Istres in Francia. L'orgoglio della Regia Marina fu affondata con il suo Ammiraglio, comandante della squadra e oltre mille e duecento uomini, in un contesto storico velato da intrecci e vicissitudini particolari come l'otto settembre 1943, data dell'armistizio.La conferenza, già proposta in altre occasioni d'incontro, attraverso i social, ha raggiunto virali consensi e manifestazioni d'affetto con messaggi di ringraziamento anche da parte di numerosi storici italiani ed esteri. L'ANMI di Trani ha promosso questo incontro e attraverso l'amministrazione comunale ha contattato i parenti dei marinai tranesi deceduti in quel fatidico e tragico giorno per omaggiarli con un gesto di conforto e commemorazione. Il relatore Michele Fiorentino, attraverso una presentazione tecnica e con l'ausilio di una serie di filmati e slide, racconterà di questi momenti di storia. All'iniziativa, introdotta dal sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, è attesa la presenza delle massime autorità ANMI regionali. Tra gli interventi degli ospiti sarà di rilievo ascoltare quello dello storico Tommaso Fontana. Per seguire l'incontro a tema l'ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili nel rispetto della normativa anti covid, si dovrà indossare la mascherina e rispettare il distanziamento.Primo Luogotenente Musicante in Riserva, strumentista esecutore presso la Banda Centrale della Marina Militare.Da oltre vent'anni svolge l'attività di solista principale presso rinomati Complessi Bandistici italiani come, Corato, Gioia del Colle, Squinzano, Sogliano Cavour, Pescara, Caserta, Mottola, Acquaviva delle Fonti. Attualmente è il solista principale presso l'orchestra di Fiati di Noci , diretta dal Maestro Dominga D'Amato e presso l'Orchestra di Fiati Santa Cecilia Taranto, diretta dal Maestro Gregucci. Dal 2019 raggiunto l'apice della carriera Militare con il grado di Primo Luogotenente è stato collocato in Riserva e insignito dell'alta Onoreficenza della Medaglia d'oro all'Ordine della Mauriziana. Scrittore e autore di libri storici e conferenziere sulle tematiche storiche sulla Regia Marina, attualmente è il Presidente dell'Associazione Storico Musicale Vittorio Manente e la Storia della Banda Centrale della Marina Militare.Studioso appassionato, esperto e autore di libri sulla storia della Regia Marina. Per il diffondere della storia gli è stato assegnato il Premio Bene Comune dalla Fondazione Extra Media consegnato dalla Principessa Fabrizia Dentice di Frasso. Questo ci ha detto Michele Fiorentino « Rivolgo un caro saluto a tutti i soci ANMI d'Italia e ai cari amici appartenenti ai gruppi storici su Facebook in particolare ai gruppi di : Matapan Mare Nostrum, Regia Marina, Corazzata Roma, La Voce del Marinaio e Gli Eredi della Storia che con il loro costante ricordo attraverso foto e filmati rievocano la memoria dei tanti marinai caduti per la Patria. Domenica 27 Settembre presso l'Associazione Eredi della Storia di Molfetta si terrà la stessa conferenza storica che presenterò a Trani il 12 settembre e saranno ricordati i caduti molfettesi scomparsi negli abissi con la Regia Nave Roma alla presenza delle autorità». In caso di condizioni meteo avverse la conferenza si terrà presso la sede ANMI sita in via Fiume 13 a Trani.