La via Crucis Itinerante ha aperto i riti della settimana Santa a Trani

Fac me cruce custodíri/morte Christi praemuníri/confovéri grátia": una suggestiva Via Crucis si è snodata giovedì scorso dopo il Santo Rosario nella chiesa di Santa Teresa lungo le strade e i vicolidel centro storico di Trani .La Arciconfraternita di Maria Santissima Addolorata ha unito le parrocchia di San Giovanni Battista, la confraternita di Sant'Anna, l'associazione femminile Sant'Anna, La confraternita San Nicola il pellegrino, la Pia Unione primaria Santa Rita L'UNITALSI Trani Bisceglie Corato e l'Amministrazione cittadina in una suggestiva Via Crucis che si è snodata tra Vicoli e strade del centro storico di Trani, con la prima stazione dalla chiesetta del transito di San Nicolino passando per Vico IV Madonna dei Sette Dolori, via Cambio, Vico Rodunto, e concludendosi alla chiesa di Santa Teresa. La processione, che ha riempito di silenzio scandito dalla preghiera e avvolto dal fascino del centro storico , ha visto partecipare diverse centinaia di persone raccolte in preghiera al seguito della via di percorsa da Gesù e che lo vide morire sulla Croce. Con la Via Crucis itinerante Trani vede iniziale in un modo solenne i riti della settimana Santa che culmineranno con le processioni del giovedì e venerdì santo e poi inediti nella santa Pasqua.