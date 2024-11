"Le donne, il lavoro...oltre ogni violenza": domani l'incontro di Azzurro Donna Bat

"Ho pensato a un incontro che potesse costituire anche un momento catartico di condivisione tra donne in cui ognuno potrà raccontare la propria esperienza dopo gli interventi delle nostre ospiti": così Rosa Uva, coordinatrice provinciale per la provincia Barletta Andria Trani di Azzurro DONNA (Forza Italia), nell'annunciare l'incontro organizzato domani 26 novembre alle 18:00 nel circolo Dino Risi in via Andrea Ciardi, 26 in occasione della Giornata Internazionale per la eliminazione della violenza sulle Donne che si celebra nella giornata di oggi, 25 novembre. L'incontro è stato pensato come un talk coordinato dalla stessa dottoressa Uva tra donne che ricoprono incarichi amministrativi con il partito di Forza Italia nel territorio; ma anche donne impegnate in diverse professioni e attività sociali. In particolare l'incontro costituirà un luogo di confronto su tematiche psicologiche legate al lavoro: alle violenze, le pressioni le disparità di trattamento - non solo economico - e i veri e propri mobbing che avvengono sui luoghi di lavoro nei confronti delle donne.