Le linguine con le vongole di Corteinfiore nella "Top 10" di Scattidigusto

Dalle Marche al Brenta, da Genova a Ostia, passando per Pozzuoli e Salerno, nella classifica degli "spaghetti alle vongole" più buoni d'Italia c'è anche il piatto proposto nel ristorante tranese Corteinfiore di Michele Matera: è la classifica della rivista on line "Scattidigusto", che segnala luoghi, ricette ristoranti e tendenze enogastronomiche di tutta la Penisola, e che nel giro d'Italia alla ricerca del miglior piatto di spaghetti con le vongole piazza le "Linguine, vongole, filetti di triglie e bottarga di muggine" dello chef Antonio Capogrosso al 6° posto della classifica nazionale."Giacché nemmeno al cospetto di rincari record gli italiani in vacanza rinunceranno agli spaghetti alle vongole tanto vale investire i sudati risparmi nei migliori che si trovano in giro per i ristoranti della Penisola" si legge nella presenatzione della "classifica degli spaghetti alle vongole migliori che abbiamo sperimentato nei ristoranti italiani".Dunque in sesta posizione Corteinfiore con "una delle migliori paste con le vongole, qui accoppiate con le linguine e non con gli spaghetti. La combinazione vongole, triglie e bottarga porta il sapore del mare pugliese nel piatto".