Lotteria Italia, calano le vendite ma non nella Bat: +5.4% biglietti acquistati nella provincia

Gli italiani, ed anche i pugliesi naturalmente, non rinunciano alla "tradizione" di tentare la fortuna acquistando un biglietto della più classica delle lotterie, la Lotteria Italia. In particolare sono stati oltre 250 mila i tagliandi complessivamente staccati in Puglia, secondo i dati diffusi da Agipronews. La vendita dei biglietti ha registrato complessivamente un calo del 5.6% rispetto allo scorso anno.La provincia Bat è l'unico territorio ad aver rilevato una crescita nei taglianti acquistati (+5.4%): sono stati 26.620 in totale i ticket comprati dai cittadini, purtroppo nessuno vincente. La prima per vendite è rimasta Bari, con 81 mila biglietti, seguita da Foggia a 52.260 e Lecce (45.200). A Taranto sono stati venduti 25.510; in fondo alla graduatoria Brindisi con 19.810.Nella serata di ieri, venerdì 6 gennaio, si è tenuta l'estrazione di tutti i tagliandi vincenti (qui l'elenco completo) durante la puntata speciale dei "Soliti ignoti" su Rai 1: a Bari sono stati addirittura tre, tutti con un premio da 20 mila euro.