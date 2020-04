Lutto nel mondo della magistratura: morto il giudice Corrado Di Corrado

Lutto nel mondo della magistratura. E' deceduto il giudice tranese Corrado Di Corrado, presidente del Tribunale di Foggia, dopo mesi di battaglie contro una malattia.Di Corrado si trovava nel capoluogo foggiano da otto anni e ricopriva la carica di presidente dal 2017. Subentrò al predecessore Domenico De Facendis dopo che quest'ultimo lasciò la presidenza nel 2016.«Va via in punta di piedi, in assordante silenzio, una guida umana e professionale – scrivono i suoi colleghi-. Va via il Presidente, l'amico, l'uomo retto, un pezzo di storia del Tribunale di Foggia. A noi che restiamo lascia l'eredità del suo insegnamento: il perseguimento di una giustizia umana, profonda, incorruttibile, uguale per tutti».