Mariblanca Armenteros stasera in un concerto gratuito al Polo museale

Cuba come una Mimosa, il fiore che meglio simboleggia l'universo femminile. Cuba come una donna, sinonimo di dolcezza, sensibilità, delicatezza, forza, resilienza, tenacia e, perché no, di amore segreto.Questa sera alle 20,00 nella Corte del Polo Museale, la rassegna "Sere d'incanto 2022" organizzata dalla Fondazione S.E.C.A. presenta l'ultimo progetto musicale di 𝑴𝒂𝒓𝒊𝒃𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂 𝑨𝒓𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐𝒔, grande artista cubana che ha messo "in scena" un quadro musicale composito, elegante, raffinato, dal sapore sottilmente soft jazz, affiancata da musicisti che la seguono fedelmente e l'accompagnano da sempre.Grazie alla squisita fattura degli arrangiamenti di Ermanno Dodaro e alla sapiente guida artistica di Antonio Pizzolla, la cantante ha dato vita ad un'originale rivisitazione di suoni tipicamente latini che si è soliti associare alla musica caraibica, facendo così riaffiorare ricordi lontani di sonorità west coast associate alle hit brasileire.𝑴𝒂𝒓𝒊𝒃𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂 𝑨𝒓𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐𝒔, nata all'Habana (Cuba), vanta una brillante carriera impreziosita dall' importante premio Egrem "il massimo premio discografico cubano". Diventa protagonista della televisione nazionale cubana, collezionando concerti in tutto il mondo ed esibendosi al fianco di artisti del calibro di Roberto Sanchez, Alfredo Martinez, José Valladares, Celina Gonzalez, Fefita Hernandez. Già conosciuta al pubblico italiano per la sua partecipazione con il cantante Zucchero al Gala Televisivo "Settimana della Cultura Italiana a Cuba", è stata definita la regina della musica cubana introducendo note jazz nella musica tradizionale del suo Paese.L'ingresso è 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐨.Per altre informazioni sulla rassegna: 0883.58.24.70 o info@fondazioneseca.it .#FondazioneSECA#PoloMusealeTrani#Seredincato2022#Trani