Massaro e Pruzzo: campioni per sempre fanno goal a Trani

Campioni di calcio in giro per la città in questo fine settimana: e subito si innamorano di Trani i bomber del calibro di Daniele Massaro e Roberto Pruzzo, idoli di generazioni non proprio giovanissime di tifosi, ed al di là dei colori e dei trofei raccolgono l'affetto della gente che in atleti come loro riconoscono i valori dello sport.E così l'attaccante del Milan (ma anche della Nazionale Italiana, convocato nella squadra dei campione del mondo nel 1982 in Spagna e vicecampione del mondo nel 1994 negli Stati Uniti) ha gustato panorama e menù da Antonio Bernocco, mentre il bomber dei giallorossi Roberto Pruzzo considerato uno dei migliori attaccanti della storia del calcio italiano (tre volte il titolo di capocannoniere della Serie A negli anni '80) ha partecipato il III raduno dei Roma Club che si è svolto a Trani con l'amico/tifoso Luca Volpe.